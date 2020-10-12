Лидер по коронавирусу: Как работают ночные клубы в Мариуполе (Видео)

Из-за роста заболеваемостью коронавирусом Мариуполь находится в «желтой зоне» карантина. Это значит, что все ночные заведения города должны закрываться в 23:00. Однако это требование здесь не выполняется, передает «Сайт города Мариуполя».

Ночные заведения города сосредоточены на Приморском бульваре. Здесь и после 23:00 клубы и рестораны продолжали свою работу.

Огромное количество автомобилей и громкая музыка – мариупольцы во всю веселятся.

«Мы отмечаем день рождения. Внутри все без масок, ничего от нас не требуют», – говорит одна из посетительниц.

По признанию девушки, она знает о тревожной ситуации с коронавирусом. Ее знакомая работает в больнице и уверяет – больных очень много.

«Но мы молодые, и нам хочется веселиться», – пояснила мариупольчанка.

Так, ресторация «Культ» и сейчас работает до 4 утра в обычном режиме, ночной клуб «Барбарис» – до 5 утра.

«Все работает и маски никто не носит. Зато отличная музыка, прекрасное настроение и очень много людей», – отмечает посетитель «Барбариса».

Посетителей много и в ресторане «Оба-на», который также работает после 23:00. Внутри звучит громкая музыка, посетители танцуют и распивают алкогольные напитки.

Администрации ночных заведений не только пускают в помещения без масок, но и советует их не надевать.

Напомним, что Мариуполь – лидер Донецкой области по числу заболевших коронавирусом. С начала пандемии здесь зарегистрировано1 386 случаев COVID-19, из них 701 пациент выздоровел, 21 – скончался. Только за последние сутки прирост заболеваемости – +86 человек.