Сгорело около 30 тысяч гектаров: На восстановление лесов на Луганщине уйдет 15– 20 лет

В Луганской области с начала года произошло 274 лесных пожара, уничтожено более 30 тыс. га лесов. Об этом рассказал заместитель начальника Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир Шевченко, передает «Громадське радіо».

Он отметил, что подозревают умышленные поджоги, но полиция пока ведет следствие.

«Наши лесные хозяйства делали все, что в их силах. В области было усилено патрулирование лесных массивов с участием полиции. В течение 4 месяцев не было ни капли дождя, были высокие температуры и мощные ветры – все это привело к тому, что пожарная опасность в лесах стала чрезвычайной. Вследствие сильных ветров загорелись леса и имели место крупные пожары», – сказал Шевченко.

По его словам, для восстановления прежде всего нужно будет очистить лес, вырезать сгоревшее.

«Затем надо будет создать новые леса, потому, что площадь около 30 тысяч гектаров, то на восстановление понадобится от 15 до 20 лет», – отметил представитель Луганского областного управления лесного хозяйства.