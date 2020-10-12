Пенсия переселенцам: Куда обращаться, если ПФУ не принимает документы с Донбасса

У многих переселенцев, которые выходят на пенсию, прежние предприятия остались на неподконтрольной Украине территории. Соответственно, и справку с места работы приходится брать за линией разграничения. Как быть в таких случаях, рассказали в Министерстве юстиции.

При этом Пенсионный фонд Украины не принимает справки, выданные предприятием, которое находится на неподконтрольной Украине территории. «Поскольку ч. 3 ст. 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" определено, что любой акт (решение, документ), выданный органами и / или лицами, выданные предприятием, которое находится на временно оккупированной территории Украины, является недействительным и не создает правовых последствий», – отметили в министерстве.

Чтобы ПФУ принял такую справку, нужно обращаться в суд. «Документы, выданные предприятиями, органами и учреждениями, находящимися на временно оккупированной территории Украины, в качестве исключения могут приниматься во внимание судом и оцениваться в совокупности с другими доказательствами в их совокупности и взаимосвязи, в частности, при рассмотрении дел», – пояснили в ведомстве.

Есть случаи, когда ПФУ отказывается занести в страховой стаж период работы на предприятии, на котором человек трудился до 2014 года, но сейчас эта территория неподконтрольна Украине. В этом случает тоже нужно обращаться в суд. «Все первичные документы, которые сформированы до проведения Антитеррористической операции, не могут подвергаться сомнению. И нельзя лишать человека права на получение пенсии только из тех соображений, что Украина временно не осуществляет контроль на территории, где приобретен соответствующий стаж работы. Ведь пенсия исчисляется из заработка, который человек получал на законных основаниях», – отметили в Минюсте.

С такими исками на действие / бездействие Пенсионного фонда необходимо обращаться в административный суд.