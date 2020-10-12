Из перепрофилированного для COVID-19 роддома в Донецке увольняются сотрудники, – соцсети

В неподконтрольном украинским властям Донецке в акушерско-гинекологическом корпусе горбольницы №3, перепрофилированном под лечение зараженных коронавирусом, обостряется ситуация. Заявления на увольнение подали более 20 медработников. Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники.

«На вечер 12 октября 23 медицинских работника указанного отделения написали заявления на увольнение. Некоторые ранее не выходили на смену из-за неподходящих комплектов средств защиты для работы в "красной зоне" (там находятся пациенты). Правильные, специальные комплекты завезли только сегодня, их количества хватит на сутки. Также недостаточно лекарственных средств: "Гепарин", инъекционный "Парацетамол", "Авитромицин" (нет и в аптеках), "Моксифлоксацин" – они нужны в срочном порядке», – сообщает паблик.

По информации источников, на данный момент в корпусе находятся около 40 зараженных COVID-19, все с «тяжелой» формой болезни. Всего хотят привезти до 60 пациентов. На них приходится 3-5 врачей, которые работают «на износ». 13 октября на места уволившихся сотрудников должны прийти новые работники из других больниц и медуниверситета.

«Сегодня в отделение приезжал замминистра минздрава Александр Левченко (он отвечает за обеспечение больниц). Медики жаловались, что не хватает средств защиты, не хватает персонала и что им (акушерам, гинекологам, медсестрам) не проводили обучение по работе с зараженными коронавирусом, хотя в минздраве утверждали обратное. Левченко пытался доказать, что лекции были, ссылаясь на слова кого-то в телефонном разговоре (вероятно, его дезинформировали). Но был шокирован, вышел из больницы и срочно уехал», – пишет Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что в горбольнице №3 Донецка, где акушерско-гинекологический корпус перепрофилировали под лечение зараженных коронавирусом, сотрудники отказываются работать. В соцсетях рассказали о конфликте между сотрудниками больницы и руководством. Основные претензии заключались в том, что у медиков нет средств защиты.