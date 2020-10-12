Юристы пояснили, когда из пенсии могут высчитать 50%

Из пенсии так же, как и из зарплаты, могут проводиться удержания (отчисления). С пенсии может быть удержано не более 50% от ее размера. Об этом сообщили юристы газеты «Пенсионный курьер».
Отчисления из пенсии осуществляются в установленном законом порядке на основании судебных решений, определений, постановлений и приговоров (относительно имущественных взысканий), исполнительных предписаний нотариусов и других решений и постановлений.
В соответствии со ст. 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с пенсии может быть удержано не более 50% от ее размера:
- на содержание членов семьи (алименты);
- на возмещение пенсионером вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью пострадавшего;
- на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.
По всем другим видам взысканий может быть удержано не более 20% от пенсии.