Юристы пояснили, когда из пенсии могут высчитать 50%

Из пенсии так же, как и из зарплаты, могут проводиться удержания (отчисления). С пенсии может быть удержано не более 50% от ее размера. Об этом сообщили юристы газеты «Пенсионный курьер».

Отчисления из пенсии осуществляются в установленном законом порядке на основании судебных решений, определений, постановлений и приговоров (относительно имущественных взысканий), исполнительных предписаний нотариусов и других решений и постановлений.

В соответствии со ст. 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с пенсии может быть удержано не более 50% от ее размера:

на содержание членов семьи (алименты);

на возмещение пенсионером вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью пострадавшего;

на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

По всем другим видам взысканий может быть удержано не более 20% от пенсии.