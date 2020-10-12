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За взятки военным: Жители Авдеевки пытались организовать канал контрабанды из «ДНР»

12.10.20 21:51
Фото: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере ОС
Фото: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере ОС

В Авдеевке (Донецкая обл.) разоблачены два местных жителя, которые предлагали военным взятки за налаживание схемы контрабанды подакцизных товаров из «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

«12 октября 2020 года задокументировано перемещение подакцизных товаров в виде сигарет в количестве 5 тыс. пачек с неподконтрольной Украины территории и передачу за беспрепятственное их перемещение неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. грн командиру одного из подразделений Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Жители Авдеевки были задержаны, взятка и подакцизный товар изъяты.

Сейчас в рамках открытого уголовного дела продолжаются следственные действия.

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