За взятки военным: Жители Авдеевки пытались организовать канал контрабанды из «ДНР»

В Авдеевке (Донецкая обл.) разоблачены два местных жителя, которые предлагали военным взятки за налаживание схемы контрабанды подакцизных товаров из «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

«12 октября 2020 года задокументировано перемещение подакцизных товаров в виде сигарет в количестве 5 тыс. пачек с неподконтрольной Украины территории и передачу за беспрепятственное их перемещение неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. грн командиру одного из подразделений Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Жители Авдеевки были задержаны, взятка и подакцизный товар изъяты.

Сейчас в рамках открытого уголовного дела продолжаются следственные действия.