Кому откажут в помощи: Украинцев ждут тотальные проверки соцвыплат

В Украине в 2021 году проверят каждого человека, обратившегося за получением социальной помощи (в том числе и субсидий), до того, как он начнет ее получать. Проверка будет проводиться по массе реестров, в том числе это коснется и переселенцев, т.к. данные будут поступать и с контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), передает «Обозреватель».
Как сообщили в Министерстве финансов, каждый потенциальный получатель соцпомощи должен будет пройти предварительную проверку. Данные о каждом просителе помощи сверят с анализом различных баз и реестров. Это делается для того, чтобы узнать, не обманывает ли человек государство и действительно ли нуждается в помощи.
Сейчас такие проверки тоже проводят, но уже после назначения выплат. И если обнаруживают нарушителя, то он должен вернуть назад полученную сумму государственной помощи. «Минфину не надо выступать в роли злого полицейского, который догоняет. На этапе назначения будут отсеяны такие выплаты», – заверил первый заместитель министра финансов Денис Улютин.
Как пояснил юрист Александр Плахотник, информация о всех обратившихся за помощью, попадет на специальную платформу. Здесь сотрудники ведомств увидят все: открытые банковские счета и остатки на них, информацию о фактическом месте проживания, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрирована машина или недвижимость, совершена крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.
«Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных. Проблема может возникнуть только в том случае, если сама платформа, в которой аккумулируется информация, недостаточно защищена. При этом сама проверка, безусловно, отвечает и духу закона, а также элементарной логике», – пояснил Плахотник.
Получить, в частности, смогут следующую информацию:
- о месте проживания;
- о лицах, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения;
- о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;
- реквизиты документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов;
- по таможенному оформлению ввозимых на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;
- выписок из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;
- об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или признаки наличия дохода, полученного физическим лицом от осуществления предпринимательской или осуществления независимой профессиональной деятельности.