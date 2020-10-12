Кому откажут в помощи: Украинцев ждут тотальные проверки соцвыплат

В Украине в 2021 году проверят каждого человека, обратившегося за получением социальной помощи (в том числе и субсидий), до того, как он начнет ее получать. Проверка будет проводиться по массе реестров, в том числе это коснется и переселенцев, т.к. данные будут поступать и с контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), передает «Обозреватель».

Как сообщили в Министерстве финансов, каждый потенциальный получатель соцпомощи должен будет пройти предварительную проверку. Данные о каждом просителе помощи сверят с анализом различных баз и реестров. Это делается для того, чтобы узнать, не обманывает ли человек государство и действительно ли нуждается в помощи.

Сейчас такие проверки тоже проводят, но уже после назначения выплат. И если обнаруживают нарушителя, то он должен вернуть назад полученную сумму государственной помощи. «Минфину не надо выступать в роли злого полицейского, который догоняет. На этапе назначения будут отсеяны такие выплаты», – заверил первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

Как пояснил юрист Александр Плахотник, информация о всех обратившихся за помощью, попадет на специальную платформу. Здесь сотрудники ведомств увидят все: открытые банковские счета и остатки на них, информацию о фактическом месте проживания, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрирована машина или недвижимость, совершена крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.

«Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных. Проблема может возникнуть только в том случае, если сама платформа, в которой аккумулируется информация, недостаточно защищена. При этом сама проверка, безусловно, отвечает и духу закона, а также элементарной логике», – пояснил Плахотник.

Получить, в частности, смогут следующую информацию: