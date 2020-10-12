В 17 тысяч: Как в Украине заработать максимальную пенсию

В Украине максимальный размер пенсии по возрасту составляет не больше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. На данный момент это 17 120 грн. Чтобы получить такую пенсию, зарплата должна быть почти в 4,8 раз больше средней, передает «Обозреватель».

Максимальную пенсию может получить украинец с 35 годами стажа и «белой» зарплатой в размере около 53 тыс. грн.

Минимальный и максимальный размер пенсии по возрасту в 2020 году

Срок действия Минимальный размер пенсии (1 прожиточный минимум) Максимальный размер пенсии (10 прожиточных минимумов) с 1 января по 30 июня 1 638 грн 16 380 грн с 1 июля по 30 ноября 1 712 грн 17 120 грн С 1 по 31 декабря 1 769 грн 17 690 грн

При этом украинцы могут повлиять только на два показателя при подсчете пенсий – стаж и размер зарплаты. Однако и украинцы со средним достатком имеют шанс подумать о будущей старости.

Для начала – работать официально. Требования по стажу в Украине повышают ежегодно. В результате те, кому осталось до пенсии больше 8 лет, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны будут иметь 35 лет стажа. И чтобы не оказаться в пенсионном возрасте, но без пенсии, важно работать официально. Кроме того, чем выше «белая» зарплата, тем лучше. Если вы официально трудоустроены, но на «минималку», то на достойную пенсию можно не рассчитывать.

Кстати, работодатель обязан оформить вас по трудовому договору и легально выплачивать вам заработную плату. Даже если на вашем месте работы большинство сотрудников трудятся «в тени» или по договорам подряда, обязательно нужно обратиться к руководству с просьбой узаконить ваши отношения согласно Трудовому кодексу. Если это не сработает, стоит задуматься об увольнении.

Юрист Александр Плахотник напоминает: те, кто работает неофициально, не просто лишаются возможности получить пенсию. Они также не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и даже субсидию.

Как сообщалось ранее, сейчас в Украине применяется 10-кратное соотношение минимальной и максимальной пенсии. С 1 июля минимальная пенсия составляет 1 712 грн, в декабре 2021 года она планируется на уровне 1877 грн.

При этом, на 1 июля 2020 года средний размер пенсий в Украине составил 3 393 грн. Но 63% пенсионеров получают выплаты ниже этого уровня.

Напомним, что сегодня в Украине мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины пока в 59,5 лет (но с 1 апреля 2021 года – тоже в 60). Гражданин получает право на пенсию при наличии минимум 15 лет страхового стажа. Если стажа не хватает – его можно докупить, иначе человек в 65 лет будет иметь право не на пенсию, а на социальное пособие.