COVID-19: Ученые установили, сколько дней вирус «живет» на банкноте и мобильнике

Вирус, который вызывает COVID-19, может выжить на банкнотах, стекле и нержавеющей стали до 28 дней, то есть гораздо дольше, чем вирус гриппа. Таковы результаты исследования австралийского национального научного агентства CSIRO, передает «Громадське радіо» со ссылкой на Reuters.

Исследователи обнаружили, что при 20 градусах по Цельсию вирус SARS-COV-2 оставался инфекционным течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как пластиковые банкноты и стекло на экранах мобильных телефонов. Для сравнения установлено, что вирус гриппа А выживает на таких поверхностях в течение 17 дней.

«Это действительно подчеркивает важность мытья рук и дезинфекции, где это возможно, и, несомненно, протирка поверхностей, которые могут контактировать с вирусом», – сказал ведущий исследователь группы Шейн Ридделл.

Вирус высушивали в искусственной слизи на различных поверхностях в концентрациях, которые имеются у пациентов с COVID-19, а затем наблюдали за вирусом в течение месяца.

Эксперименты, проведенные при 20, 30 и 40 градусах С, показали, что вирус дольше выживал:

при более холодных температурах;

на гладких поверхностях, чем на других, таких как хлопок;

на бумажных банкнотах, чем на пластиковых банкнотах.

«Итак, приближаясь к лету, это, безусловно, станет важным фактором того, что вирус не будет длиться так долго при теплой температуре», – сказал Риддел, имея в виду будущее лето южного полушария.

Все эксперименты проводились в темноте, чтобы устранить влияние ультрафиолета, поскольку исследования показали, что прямые солнечные лучи могут убить вирус. «Поэтому в реальном мире результаты, скорее всего, будут короче (то есть количество дней выживания вируса на поверхности, – ред.), чем те, что мы смогли показать», – сказал Ридделл.

Ученые заявили, что ввиду того, что белки и жиры в жидкостях тела также могут резко увеличить время выживания вируса, их исследование может помочь объяснить очевидную устойчивость и распространение вируса в прохладном среде, такой как, например, помещение для упаковки мяса.