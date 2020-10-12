Уже готова смета: Ляшко рассказал, как будут разворачивать ковид-госпитали

Министерство здравоохранения готово разворачивать мобильные госпитали в населенных пунктах, где возможна нехватка коек в клиниках для больных коронавирусом COVID-19. Уже готова сметная стоимость таких госпиталей. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Есть локальные населенные пункты и административные территории, в которых заполненность коек растет достаточно быстро, поэтому там нужны временные мобильные госпитали и мобильные бригады, которые будут оказывать медицинскую помощь больным», – сказал он.

Как пояснил главный санврач, «проще развернуть госпиталь и привезти медицинского работника, чем всех транспортировать куда-то за пределы области или в другой областной центр».

«У нас сейчас уже есть полная смета и имеющееся оборудование, кровати на укомплектование временного госпиталя на 500 коек. Сейчас мы определили локации, где это приоритетно, которые, я думаю, в ближайшее время будут разворачиваться, если не будет стабилизации эпидемической ситуации», – сообщил Ляшко.

Как сообщалось ранее, крупные инфекционные госпитали планируют развернуть в Киеве, Одессе и Мариуполе. Их планируют размещать в существующих больших помещениях, например, в Киеве это может быть Дворец Спорта.