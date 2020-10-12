Ситуация беспокойная: Минздрав рекомендует продлить карантин в Украине до 31 декабря

Завтра правительству будет рекомендовано рассмотреть вопрос о продлении карантина в Украине до 31 декабря. Об этом сегодня, 12 октября, в эфире «Громадського радіо» сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что в стране эпидситуация беспокойная, наблюдается рост количества случаев заболевания COVID-19, госпитализации в больницы, и это является угрожающей ситуацией, которая побуждает пересмотреть карантинные мероприятия. «Это побуждает просматривать противоэпидемические ограничения, которые действуют на территории нашей страны. Что мы можем считать уже почти решенным: только что была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где мы выступали с министром образования Сергеем Шкарлетом и постановлением № 641 установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будем дальше смотреть, что делать со школьным образованием», – сказал Ляшко.

Также высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованным выездом студентов из общежитий, кроме сирот, лишенных родительской опеки, а также студентам, которые приехали с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.

«Мы будем завтра инициировать заслушать на заседании правительства продление карантина до 31 декабря 2020 года. Также ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов, мы предлагаем это сделать», – заявил Ляшко.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 октября в Украине COVID-19 заболели 265 454 человека (114 410 пациентов выздоровели, 5 015 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 5 699 случаев (выздоровели – 2 111 пациентов, летальных случаев – 68), Луганской области – 1 852 случая (выздоровели – 721 пациент, летальных случаев – 23).

В «ДНР» – 4 556 случая коронавируса (выздоровели – 2 238 человек, летальных случаев – 289). В «ЛНР» – 1 225 заразившихся (выздоровели – 872 человек, летальных случаев – 55).