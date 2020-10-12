Снова рост: На Донетчине за сутки коронавирусом заболели свыше 260 жителей (Карта)

Сегодня, 12 октября, в Донецкой области COVID-19 диагностировали еще у 262жителей, в том числе у 15 детей. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Так новые инфицированные зарегистрированы:

151 – в Мариуполе (7 детей);

44 – в Краматорске (4 ребенка);

20 – в Бахмуте (2 ребенка);

19 – в Торецке (1 ребенок);

8 – в Селидово;

7 – в Славянске;

3 – в Угледаре;

3 – в Марьинском районе;

3 – в Бахмутском районе (1 ребенок);

1 – в Дружковке;

1 – в Светлодарске;

1 – в Лиманской ОТГ;

1 – в Мангушском районе.

«Из-за значительного роста количества новых больных значительно усложняется первичная и вторичная статистическая обработка информации. Поэтому в сводках возможны задержки. В итоге будет учтен каждый больной, но на это может потребоваться немного больше времени», – отметил Кириленко.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 5 961 случай COVID-19, из них:

выздоровели – 2 111 человек (35,4% их всех заболевших);

на лечении – 3 782 пациентов (63,5%);

летальных случаев – 68 (1,1%).

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 октября в Украине COVID-19 заболели 265 454 человека (114 410 пациентов выздоровели, 5 015 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 1 852 случая (выздоровели – 721 пациент, летальных случаев – 23).

В «ДНР» – 4 556 случая коронавируса (выздоровели – 2 238 человек, летальных случаев – 289). В «ЛНР» – 1 225 заразившихся (выздоровели – 872 человек, летальных случаев – 55).