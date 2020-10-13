Бумажный паспорт или ID-карта: Украинцы не смогут проголосовать с е-паспортом

Украинцам для получения бюллетеня на местных выборах 25 октября нынешнего года нужно взять с собой бумажный паспорт или ID-карту. Об этом на своей странице в Facebook сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Гатауллина.

По ее словам, для выдачи бюллетеня избирателю члену ЦИК нужно установить личность, а для этого избирателю придется снять маску.

При этом при проверке паспорта страницу с местом регистрации члену ЦИК проверять не нужно, ведь теперь избирательный адрес – это не всегда адрес места регистрации.

Гатауллина также сообщила, что отсутствие в паспорте вклеенного в 25/45 лет фото не является основанием для невыдачи бюллетеня.

«Рекомендую всем избирателям идти на участок с паспортом в виде книжки или ID-карточки. Ведь предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дія" можно будет только при условии наличия в ЦИК технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт. По состоянию на сейчас в ЦИК таких устройств нет», – отметила секретарь ЦИК.

Также она сообщила, что проверить свое включение в Государственный реестр избирателей можно здесь.