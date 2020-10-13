Раки на рынке, суровые розы и краски октября: Жители Донецка делятся кадрами из осеннего города (Фото)

Жители неподконтрольного украинским властям Донецка в Facebook делятся фотографиями, сделанными в городе в октябре.

Так, Александр Валентинович показал фото из парка Щербакова, где цветут розы. «Донецк! Наши суровые розы цветут даже в середине октября», – написал он.

Также житель Донецка побывал на рынке в районе ж/д вокзала, где запечатлел, сколько стоят раки:

Среднего размера раков продают по 850 руб. (327 грн по местному курсу на 13.10.2020), мелких – по 650 руб. (250 грн).

«По 800 руб. (308 грн – ред.) отдают, если больше 2 кг берешь… 1 200 руб. (462 грн – ред.) сегодня видел, но реально очень крупный… Хвосты королевской креветки по 1 000 руб. (385 грн – ред.)», – комментируют фото жители города.

Дончанин Сергей также опубликовал парочку кадров. На – одном поврежденное окно, которое длительное время находится в таком состоянии. «Донецкая осень в раме окна», – отметил он.

Также дончанин показал скульптуру архангела Михаила в вечернее время:

Местный фотограф Евгения Карпачева поделилась фотографиями с прогулки улицами города, на которых запечатлены все краски октября. «Айда гулять по осени, пока тепло», – написала дончанка.