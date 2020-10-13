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На Донетчине ливневка взяла мужчину «в плен»

13.10.20 08:51
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Мариуполе мужчина застрял ногой в металлической конструкции ливневой канализации. Из «плена» ему помогли выбраться спасатели. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что происшествие произошло вечером 12 октября на ул. П. Орлика.

«Бойцы ГСЧС с помощью бензореза срезали металлическую конструкцию уличной ливневой канализации и деблокировали ногу мужчины. От Главного управления привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники», – рассказали в ГСЧС.

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