На Донетчине ливневка взяла мужчину «в плен»

В Мариуполе мужчина застрял ногой в металлической конструкции ливневой канализации. Из «плена» ему помогли выбраться спасатели. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что происшествие произошло вечером 12 октября на ул. П. Орлика.

«Бойцы ГСЧС с помощью бензореза срезали металлическую конструкцию уличной ливневой канализации и деблокировали ногу мужчины. От Главного управления привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники», – рассказали в ГСЧС.