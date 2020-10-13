Возможна «серьезная катастрофа»: Известный врач забил тревогу из-за COVID-19

Ситуация с COVID-19 в Украине может обернуться «серьезной катастрофой». Такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-кардиохирург Борис Тодуров в эфире телеканала «Украина 24».

«Сегодня ситуация не располагает к тому, чтобы собираться вместе, сидеть где-то близко, общаться, потому что больницы в Киеве и по всей Украине заполнены не на 70%, как нам говорят, а заполнены уже на 120%», – заявил врач.

Тодуров отметил, что к нему поступает около 20-30 звонков в день с просьбой госпитализировать тяжелых больных, которым нужны реанимационные меры.

«И все говорят: мы обзвонили уже всех, в том числе и частные клиники – нас уже нигде не берут, скорая нас никуда не везет, возьмите нас... Мы тоже берем крайне тяжелых больных, но мы ограничены, потому что у нас только одно такое профильное отделение. Если так пойдет дальше, то будет очень серьезная катастрофа», – подчеркнул он.