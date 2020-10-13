Он че, шею ей сворачивает? В Донецке не оценили рекламу салона красоты на б. Шахтостроителей (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке есть необычная реклама салона красоты на б. Шахтостроителей. Эту тему обсуждают местные жители в Facebook.

«Донецк. Не могла пройти мимо рекламы салона красоты на Шахтостроителей. Уквитчаный ("украшенный цветами") мужик и дама с пышным цветком во рту (как у жареного поросенка), которую он держит за горло», – написала местная жительница Евгения.

Донецк, б. Шахтостроителей

Рекламу не оценили и другие дончане:

Елена: «Он че, шею ей сворачивает?»;

Евгения: «Вроде да. Но ей все равно – она траву жует»;

Артем: «Мануальная терапия»;

Нана: «Мне кажется, это новая версия Отелло и Дездемоны»;

Лариса: «Фиг бы я зашла в этот салон, даже если бы он остался единственным во в городе (стране, мире)»;

Марк: «Челюсть ей вправляет»;

Наташа: «Вау, какой "перл". Прям гении маркетинга и рекламы»;

Эля: «Спасибо, что предупредили. Буду в тех краях, заранее перейду на другую сторону, а то переляк случиться может от такого»;

Людмила: «Всегда шарахаюсь от этого "шедевра", когда прохожу мимо. Вселяет ужас и брезгливость почему-то».

Жители Донецка говорят и о других «шедеврах рекламы»:

Валентина: «Вообще, бульвар Шахтостроителей таит в себе много разнообразной дичи, если честно. Но, блин, как хорош! Обожаю»;

Ксения: «У нас реклама у магазина техники стабильно шарахает, отпечатанный чувак, вырезанный по силуэту – слишком радостный с безумными глазами, как живой, но роста неадекватного! А давеча аж волосы зашевелились... Иду, а они стоят рядом – этот силуэт безумный и живой такой же. Мамадарагая»;

Владимир: «А "мясники"/колбасники наши? То у них "любовь с первой палки", то чего похлеще... И пока пипл хавает, это будет литься в уши и заглядывать в глаза...».

При этом некоторые дончане такой маркетинговый ход одобрили: