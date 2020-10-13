Он че, шею ей сворачивает? В Донецке не оценили рекламу салона красоты на б. Шахтостроителей (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке есть необычная реклама салона красоты на б. Шахтостроителей. Эту тему обсуждают местные жители в Facebook.
«Донецк. Не могла пройти мимо рекламы салона красоты на Шахтостроителей. Уквитчаный ("украшенный цветами") мужик и дама с пышным цветком во рту (как у жареного поросенка), которую он держит за горло», – написала местная жительница Евгения.
Рекламу не оценили и другие дончане:
- Елена: «Он че, шею ей сворачивает?»;
- Евгения: «Вроде да. Но ей все равно – она траву жует»;
- Артем: «Мануальная терапия»;
- Нана: «Мне кажется, это новая версия Отелло и Дездемоны»;
- Лариса: «Фиг бы я зашла в этот салон, даже если бы он остался единственным во в городе (стране, мире)»;
- Марк: «Челюсть ей вправляет»;
- Наташа: «Вау, какой "перл". Прям гении маркетинга и рекламы»;
- Эля: «Спасибо, что предупредили. Буду в тех краях, заранее перейду на другую сторону, а то переляк случиться может от такого»;
- Людмила: «Всегда шарахаюсь от этого "шедевра", когда прохожу мимо. Вселяет ужас и брезгливость почему-то».
Жители Донецка говорят и о других «шедеврах рекламы»:
- Валентина: «Вообще, бульвар Шахтостроителей таит в себе много разнообразной дичи, если честно. Но, блин, как хорош! Обожаю»;
- Ксения: «У нас реклама у магазина техники стабильно шарахает, отпечатанный чувак, вырезанный по силуэту – слишком радостный с безумными глазами, как живой, но роста неадекватного! А давеча аж волосы зашевелились... Иду, а они стоят рядом – этот силуэт безумный и живой такой же. Мамадарагая»;
- Владимир: «А "мясники"/колбасники наши? То у них "любовь с первой палки", то чего похлеще... И пока пипл хавает, это будет литься в уши и заглядывать в глаза...».
При этом некоторые дончане такой маркетинговый ход одобрили:
- Игорь: «Чо ты возмущаешься? Не мужика ведь держит!»;
- Виктория: «Но ведь внимание привлекает, а? Главная цель достигнута».