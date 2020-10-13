Переселенцы не будут платить туристический сбор: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных условий предоставления льгот по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество». Верховная Рада приняла документ 17 сентября 2020 года. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Также, согласно документу, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые на данный момент не являются объектом налогообложения.

Как отметили в пресс-службе, подписанный закон уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта и временной оккупации территорий для внутренне перемещенных лиц.

Отметим, что туристический сбор в Украине должны платить как иностранцы, так и граждане страны. Он взимается с туристов, проживающих не только в отелях и санаториях, но и в частных жилых домах, квартирах, комнатах и прочих объектах недвижимости, которые используются для временного проживания или ночевки. От уплаты туристического сбора уже освобождены дети до 16 лет, люди с инвалидностью, ветераны войны, учащиеся.