В Украине за сутки зафиксированы более 5 тыс. случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксированы 5 133 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«13 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 122 летальных, 116 562 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 5 133 новых случая. Всего проведено 2 630 988 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2 152 пациента», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 5 961 случай COVID-19, в Луганской – 1 917 случаев.