Сводка из зоны ООС за 12 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

12 октября на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ. Так, с началом суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. А на участке недалеко от населенного пункта Майорск – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал украинских военных у Новолуганского, и дважды – вблизи населенного пункта Камышеваха. Кроме того, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

С начала текущих суток, 13 октября, НВФ режим прекращения огня нарушили 1 раз. Вблизи населенного пункта Зайцево зафиксированы 3 отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета.

На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

В «ДНР» заявляют, что «войска Киева за истекшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 10 единиц. Под огнем на донецком направлении оказался район села Яковлевка вблизи Ясиноватой. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм».

На момент публикации «ЛНР» не представила своего видения ситуации на линии фронта.