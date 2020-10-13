RU
Все новости

Сводка из зоны ООС за 12 октября: Версии сторон конфликта

13.10.20 10:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

12 октября на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ. Так, с началом суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. А на участке недалеко от населенного пункта Майорск – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал украинских военных у Новолуганского, и дважды – вблизи населенного пункта Камышеваха. Кроме того, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

С начала текущих суток, 13 октября, НВФ режим прекращения огня нарушили 1 раз. Вблизи населенного пункта Зайцево зафиксированы 3 отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета.

На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

В «ДНР» заявляют, что «войска Киева за истекшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 10 единиц. Под огнем на донецком направлении оказался район села Яковлевка вблизи Ясиноватой. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм».

На момент публикации «ЛНР» не представила своего видения ситуации на линии фронта.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк