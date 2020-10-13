Коронавирус: В «Л-ДНР»: сообщили, сколько человек умерли за сутки

В «ДНР» за сутки зафиксировали 4 смерти от COVID-19, в «ЛНР» – 3. Об этом сегодня, 13 октября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 12 октября, выявлены 110 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 4 летальных случая – мужчины в возрасте от 45 до 85 лет и женщина в возрасте 58 лет», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 13 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 4 666:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 112 пациентов,

выписан – 2 261 человек,

летальных случаев – 293.

В «ЛНР» за сутки медики зарегистрировали 3 летальных случая от COVID-19, всего с начала пандемии зарегистрированы 58 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.