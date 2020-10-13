В «ДНР» рассказали о смертельной аварии на выходных (Фото)

В «ДНР» в период с 10 по 11 октября произошло 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 человек получили травмы, и зарегистрированы 11 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

11 октября в 11:30 в Горняцком районе Макеевки водитель автомобиля Kia-Sorento, выезжая с территории АЗС, не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «Ява» по пр. Данилова. В результате ДТП 60-летний водитель мотоцикла получил травму.

В Советском районе Макеевки в темное время суток водитель мотоцикла «Ява», по предварительной версии, не справился с управлением, выехал на правую обочину дороги и совершил опрокидывание. В результате ДТП 35-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлено 381 нарушение ПДД, среди которых 36 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.