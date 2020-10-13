Коллективный иммунитет – не метод борьбы с коронавирусом, – ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус публично предостерег от идеи о том, что коллективный иммунитет может быть действенной стратегией в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом глава ВОЗ сообщил в ходе брифинга в понедельник, 12 октября, пишет «Укринформ» со ссылкой на CNN.

«Коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них. Никогда в истории здравоохранения коллективный иммунитет не использовался как стратегия реагирования на вспышку болезни», – сказал глава ВОЗ.

Он также отметил, что слишком мало известно об иммунитете от COVID-19, чтобы знать, достижим ли вообще коллективный иммунитет.

«Разрешить опасному вирусу, который мы не до конца понимаем, свободно действовать – это просто неэтично», – заявил Гебрейесус.

Стоит отметить, что согласно оценкам ВОЗ, менее 10% населения мира имеет иммунитет от коронавируса, а это значит, что большинство населения мира остается восприимчивым к нему.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения осуществит специальное исследование случаев повторного заражения новым коронавирусом.