Следите за новостями: Правозащитники сообщают о возможном закрытии КПВВ

Украинские пограничники предупреждают людей, пересекающих линию разграничения, о возможном закрытии КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области с 15 по 31 октября. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист»).

«По информации мониторов БФ "Право на защиту", представители Госпогранслужбы предупреждают людей, пересекающих линию разграничения в КПВВ, о возможности закрытия пункта пропуска "Станица Луганская" с 15 октября 2020 года до конца месяца», – отмечают правозащитники.

«Мы пока не имеем подтверждения этой информации от официальных источников, однако просим вас учитывать ситуацию и обстоятельства. Пожалуйста, следите за новостями от органов власти и проверяйте обновления до того, как отправитесь в путь через линию разграничения», – добавляют в «Право на защиту».

Напомним, с 9:00 5 октября КПВВ возобновил пропуск граждан после временной приостановки работы из-за пожаров.