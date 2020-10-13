Мужчина, которому стало плохо на КПВВ «Станица Луганская», умер в больнице

Сегодня, 13 октября, в больнице умер мужчина, которому стало плохо на КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщают мониторы БФ «Право на защиту» («Право на захист»), которые работают на КПВВ.

67-летний мужчина, который фактически проживал в г. Ровеньки (неподконтрольная правительству Украины территория), возвращался домой с подконтрольной территории.

У вагончика Международного комитета Красного Креста на выходе с КПВВ ему стало плохо. Фельдшер и волонтеры МККК оказали пенсионеру медицинскую помощь, после чего карета «скорой» доставила его в Станично-Луганское районное территориальное медицинское объединение. Однако в приемном отделении мужчина скончался.

Напомним, правозащитники сообщают о возможном закрытии КПВВ.