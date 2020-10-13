Минобразования утвердило дату пробного ВНО

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2021 году состоится 10 апреля. Пройти регистрацию для участия в нем можно в период с 5 по 19 января. Об этом сегодня, 13 октября, сообщили в пресс-службе Центра оценивания качества образования.

Зарегистрироваться на пробное ВНО можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. При этом пробное ВНО в следующем году можно будет пройти только по одному предмету.

«Учитывая эпидемиологические угрозы в 2021 году каждый участник / каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года», – проинформировали в пресс-службе.

Кроме участия в пробном ВНО по одному из учебных предметов, каждый зарегистрированный участник / каждая зарегистрированная участница сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов.

«Итак, в 2021 году можно будет и ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования по одному из учебных предметов, и проверить уровень своих знаний по всем учебным предметам ВНО (в случае внесения ответов на специальный сервис)», – отметили в пресс-службе.

Результаты пробного ВНО-2021 обнародуют 16 апреля на информационных страницах участников.