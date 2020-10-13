На Донетчине полицейские сняли женщину с высокого дерева

В Константиновке (Донецкая обл.) полицейские спасли 27-летнюю женщину, которая хотела спрыгнуть с высокого дерева. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Отмечается, что женщина находилась на почти 15-метровой высоте в нестабильном психоэмоциональном состоянии.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 10:00 11 октября. Заявитель сообщил, что неизвестная женщина залезла на высокую ель и хочет прыгнуть.

На место выехали дежурный наряд полиции и группа коммуникации.

«Правоохранители начали разговаривать с женщиной и успокаивать ее, чтобы она не нанесла себе вред. Находясь в возбужденном состоянии, 27-летняя девушка вела себя агрессивно, не шла на контакт и держала полицию на расстоянии. После длительных переговоров правоохранителям удалось убедить женщину спуститься с дерева. Они помогли ей безопасно добраться до твердой поверхности», – рассказали в полиции.

Сейчас жизни женщины ничего не угрожает. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.