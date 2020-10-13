RU
Все новости

КПВВ «Станица Луганская» закрывают на проезд с 15 по 31 октября

13.10.20 13:24
КПВВ «Новотроицкое» / Фото из открытых источников
КПВВ «Новотроицкое» / Фото из открытых источников

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» (Луганская обл.) будет закрыт с 15 по 31 октября. Данную информацию подтвердили в штабе Операции Объединенных сил, сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином. Возможно также продление данных карантинных мер на более длительный срок.

«Необходимость срочного проезда – по причине смерти близких, срочной операции и т.д. – будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Госпогранслужбой», – уточнили правозащитники.

По их словам, закрытие КПВВ «Новотроицкое», которое блокируют на проезд представители незаконных вооруженных формирований, не подтвердилось.

Напомним, ранее правозащитники сообщили, что украинские пограничники предупреждают людей, пересекающих линию разграничения, о возможном закрытии КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области с 15 по 31 октября.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк