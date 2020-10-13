Построили «с нуля»: На Донетчине открыли новый стадион (Фото)

В Волновахе (Донецкая обл.) в рамках госпрограммы «Большая стройка» завершено строительство «с нуля» современного стадиона. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Стадион на территории возле Волновахской общеобразовательной школы № 3 стал первым подобным в районе.

«Реализация проекта продолжалась с конца мая 2020 года. За это время обустроили футбольное поле с современным искусственным покрытием размерами 90х60 м, беговые дорожки с полиуретановым покрытием по кругу, установили трибуны на 264 места. Для удобства спортсменов и посетителей стадиона оборудованы комфортные раздевалки и душевые, наружное освещение, что позволит проводить занятия как днем, так и в темное время суток, электронное табло, парковочные места для автотранспорта, выполнено благоустройство территории», – рассказали в Донецкой ОГА.

Строительство стадиона обошлось в 27,3 млн грн, работы финансировались за счет средств областного и районного бюджетов.

Отметим, в перечень объектов Донецкой области по программе «Большая стройка» вошли 5 стадионов. Первыми завершили работы в Краматорске: в мае – на крытом футбольном поле с искусственным покрытием в городском парке культуры и отдыха «Сад Бернацкого», в сентябре – на спортивно-оздоровительном комплексе по улице Парковой. По состоянию на середину октября выполнена реконструкция стадиона «Шахтер» в Селидово и стадиона имени Юрия Скиданова в Славянске.