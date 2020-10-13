Энергетики вернули свет для 150 жителей прифронтового поселка Луганское

ДТЭК Донецкие электросети восстановил линию 10 кВ в Бахмутском районе, питающую часть прифронтового пгт Луганское. Теперь 150 жителей поселка – со светом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Линия была обесточена из-за непогоды 30 сентября. Поскольку поселок расположен в «серой» зоне для проведения восстановительных работ были необходимы дополнительные согласования с СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня, – ред.).

«Как только было получены все необходимые согласования, ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети начали работы по восстановлению энергоснабжения в обесточенной части поселка. Наши специалисты устранили обрывы линии, заменили поврежденные изоляторы, восстановили работу трех трансформаторных подстанций», – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

В пресс-службе также напомнили, что энергоснабжение жителей пгт Луганское постоянно находится под угрозой из-за близости к линии разграничения. Поселок неоднократно обесточивался из-за обстрелов, подобно другим населенным пунктам «серой» зоны.

С начала года специалисты компании восстановили работу 2 высоковольтных линий, 12 линий среднего-низкого напряжения и 112 трансформаторных подстанций, поврежденных в результате обстрелов. Это позволило восстановить энергоснабжение жителям 37 прифронтовых населенных пунктов.