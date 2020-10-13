Официально: Вышел приказ командующего ООС о закрытии КПВВ «Станица Луганская»

Информацию о временном закрытии пропуска через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» с 15 октября подтвердили в Луганской облгосадминистрации со ссылкой на приказ командующего Объединенных сил.

«Приказом командующего Объединенных сил с 00:00 15.10.2020 до 23:59 31.10.2020 будет временно приостановлен пропуск лиц через линию разграничения», – говорится в сообщении пресс-службы Луганской ОГА.

Как отмечается, данное решение принято с целью предотвращения распространения и распространения COVID-19 на территории Луганской области.

Напомним, ранее правозащитники сообщили, что украинские пограничники предупреждают людей, пересекающих линию разграничения, о возможном закрытии КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области с 15 по 31 октября. Также сообщалось, что необходимость срочного проезда – по причине смерти близких, срочной операции и т.д. – будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Госпогранслужбой.