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Официально: Вышел приказ командующего ООС о закрытии КПВВ «Станица Луганская»

13.10.20 14:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Информацию о временном закрытии пропуска через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» с 15 октября подтвердили в Луганской облгосадминистрации со ссылкой на приказ командующего Объединенных сил.

«Приказом командующего Объединенных сил с 00:00 15.10.2020 до 23:59 31.10.2020 будет временно приостановлен пропуск лиц через линию разграничения», – говорится в сообщении пресс-службы Луганской ОГА.

Как отмечается, данное решение принято с целью предотвращения распространения и распространения COVID-19 на территории Луганской области.

Напомним, ранее правозащитники сообщили, что украинские пограничники предупреждают людей, пересекающих линию разграничения, о возможном закрытии КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области с 15 по 31 октября. Также сообщалось, что необходимость срочного проезда – по причине смерти близких, срочной операции и т.д. – будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Госпогранслужбой.

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