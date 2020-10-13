В Луганской области – 65 новых случаев COVID-19 и три смерти (Карта)

На Луганщине зафиксированы 65 новых случаев коронавируса COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

3 человека за минувшие сутки умерли: двое жителей Лисичанска и один житель Попаснянского района.

Всего по состоянию на 13 октября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 917 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 86 детей. Из них:

выздоровели – 733 человека;

продолжают лечение – 1 158 пациентов, в том числе 48 детей (в стационарах лечатся 219 человек, амбулаторно – 939);

умерли – 26 человек.

В центре также отметили, что «в связи со сложной производственной ситуацией в учреждении, информационные сводки будут предоставляться 2 раза в неделю».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 октября в Украине COVID-19 заболели 270 587 человека (116 562 пациентов выздоровели, 5 122 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 5 961 случай (выздоровели 2 111 пациентов, летальных случаев – 68).

В «ДНР» – 4 666 случаев коронавируса (выздоровел – 2 261 человек, летальных случаев – 293). В «ЛНР» сообщили о 58 летальных случаях.