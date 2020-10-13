Закрывают только «Станицу Луганскую»: Остальные КПВВ на Донбассе работают в прежнем режиме

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Станица Луганская» пока останется единственным закрытым на линии разграничения. На остальных пунктах пропуска ограничений пока не будет. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, передает «РБК-Украина».

В штабе ООС напомнили, что КПВВ «Станица Луганская» прекращает работу из-за карантина с 15 по 31 октября.

«По остальным пунктам пропуска ограничений пока не будет», – уточнили в пресс-центре ООС.

Остальные КПВВ находятся в Донецкой области. До карантина здесь работали 4 КПВВ. Сейчас пропускные операции в обоих направлениях действуют лишь на одном – на КПВВ «Новотроицкое», и то из-за решения «ДНР» – по понедельникам и пятницам.

КПВВ «Марьинка» с июня работает в одностороннем порядке, но пропуск там заблокирован, поскольку «ДНР» отказывается открывать находящийся на данном транспортном коридоре свой контрольно-пропускной пункт «Александровка».

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина КПП «ДНР» «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.