На Донетчине 25 больниц включены в перечень принимающих пациентов с коронавирусом

В Донецкой области уже 25 больниц включены в перечень учреждений, принимающих больных с коронавирусом. Об этом сегодня, 13 октября, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что по состоянию на сегодня в Донецкой области коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 5 961 человека, из них 2 111 человек выздоровели, 68 пациентов умерли.

«Сегодня было получено от руководителя работ [главного государственного санитарного врача] Виктора Ляшко еще одно распоряжение, и в Донецкой области включена 25-я больница. Это Славянская городская клиническая больница, ее добавили в перечень больниц, в которых оказывается медицинская помощь больным с лабораторно подтвержденным COVID-19 и с подозрением на инфекцию», – сказал Педенко.

По его словам, больница в Славянске начала процедуру подписания договора в Национальной службой здоровья, после чего она получит необходимые средства на закупку медикаментов, приобретение средств защиты и доплаты 300% к зарплате медикам.

Он уточнил, что из 25-ти учреждений 13 уже имеют подписанный договор по COVID-19 с НСЗУ, остальные – в процессе оформления.