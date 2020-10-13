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Дать имя Лепса и цирка «Космос»: В Донецке горбольницу перепрофилируют для пациентов с COVID-19

13.10.20 15:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке еще одну больницу перепрофилируют под прием пациентов с COVID-19. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, «ковидную» больницу делают из горбольницы №16. «Уже сделали… Сделали… Да! Это уже 100%! Лежал сосед в терапии, увезли в энергетиков. Много скорых было там, всех развозили по разным больницам. Только фиг знает по каким, сейчас все под ковидных», – пишут дончане.

Жители города отмечают, что переполненные больницы могут быть связаны с массовыми мероприятиями, которые проводят в «ДНР»:

  • Станислав: «Туда буду свозить тех, кто в цирк ходил...»;
  • Анюта: «Предлагаю больницам, переведенным под ковидных больных, давать имена: 3-му роддому присвоить имя Лепса, а этой больнице – имя цирка "Космос"»;
  • Саня: «На эти цирки и Лепсов больниц не напасешься».

«А если у кого-то инсульт будет, то что делать? В Макеевку или в Харцызск ехать… Хоть бы травматологию не перепрофилировали», – возмущается Арсений.

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