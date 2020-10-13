Полностью 33 школы: На Донетчине более 16 тысяч учащихся отправлены на самоизоляцию

В Донецкой области на самоизоляцию и дистанционное обучение из-за COVID-19 перевели более 16 тысяч учащихся, в том числе полностью 33 школы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 октября, сообщила директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в ДонОГА.

«По состоянию на 13 октября у нас болеют 112 учащихся, 107 учителей. 33 школы находятся полностью на самоизоляции и дистанционном обучении. Всего это получается 14 118 учащихся», – сказала Татьяна Сидашева.

Она отметила, что это школы в Дружковке, Константиновке, Мирнограде, Новогродовке, Марьинском и Никольском районах, Николаевской ОТГ.

Также по некоторым городам и районам отправлены на самоизоляцию отдельные классы в разных школах.

«Получается, что с этими классами сегодня у нас на самоизоляции и дистанционном обучении находятся 16 308 учащихся, 594 класса», – уточнила директор департамента.

По ее словам, в некоторых учреждениях профессионально-технического, пред высшего и высшего образования также на карантине находятся отдельные группы.