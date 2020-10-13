Пытал украинских военных: На Донетчине сообщили о подозрении участнику НВФ

Участнику незаконных вооруженных формирований (НВФ), который пытками «выбивал» из пленных украинских военных секретные данные, заочно сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что жителя Мариуполя подозревают в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в июле 2015 года мужчина, находясь в составе НВФ, вместе с другими лицами захватил в плен 2 бойцов Вооруженных сил Украины, которые выполняли поисково-спасательную операцию по установлению местонахождения сбитого в Шахтерском районе военного летчика.

«В течение месяца злоумышленник и его сообщники удерживали пленных в нечеловеческих условиях и с целью получения секретной информации о структурных подразделениях, места дислокации и имеющееся вооружение ВСУ угрожали им убийством и жестоко пытали. 15 августа 2015 года защитников вернули украинской стороне во время очередного обмена пленными», – говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается.