Покусала женщину: У жителя Краматорска конфискуют овчарку

В Краматорске собака местного жителя покусала женщину. Теперь по решению суда мужчина должен заплатить штраф, а его животное подлежит конфискации. Об этом сообщает Краматорский отдел полиции.

«52-летняя местная жительница обратилась с заявлением в полицию о том, что ее укусил чужая собака. Женщина вышла из подъезда дома по бульвару Краматорский, где в это время во дворе гулял мужчина со своей собакой. Пес породы "среднеевропейская овчарка" был на поводке без намордника. Вдруг собака сорвался и напал на женщину, укусив ее за туловище и руки. В результате нападения собаки потерпевшая получила телесные повреждения», – рассказали в полиции.

По данному факту на владельца собаки составили административный протокол по ч. 2 ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил содержания собак и кошек»).

По решению Краматорского городского суда владелец собаки должен заплатить штраф в сумме 85 грн, а животное подлежит конфискации.

Напомним, что согласно ЗУ «О защите животных от жестокого обращения» сопровождать домашнее животное может лицо, достигшее 14-летнего возраста. Сопровождающий человек должен обеспечить:

безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда сопровождаемым домашним животным;

безопасность сопровождаемого домашнего животного;

безопасность дорожного движения при прохождении с домашним животным возле транспортных путей и при их переходе;

наличие намордника, поводка, необходимых для осуществления выгула собаки вне места его постоянного содержания;

наличие на собаке ошейника с идентифицирующими пометками;

своевременное предоставление собаке ветеринарных услуг (обследование, лечение, прививки и т.д.);

немедленное сообщение в медицинское или ветеринарное учреждение, если собака укусила человека или другое животное.

При сопровождении домашних животных не допускается оставлять их без присмотра.

«Без поводков и намордников возможно содержание собак во время оперативного использования правоохранительными органами, собак специального назначения, а также собак во время муштры, на охоте, на учебно-дрессировочной площадке», – уточнили правоохранители.

Полицейские предупреждают владельцев собак и кошек, что за нарушение содержания этих животных грозит административная ответственность.