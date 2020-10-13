В Донецкой ОГА рассказали, когда начнутся каникулы в школах городов и районов области

В Донецкой области часть школ уйдет на осенние каникулы с 15 октября, часть – с 19 октября. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщила директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в ДонОГА.

Она отметила, что в Министерстве образования и науки в связи с ростом заболеваемости учащихся и учителей рекомендовали проводить каникулы с 15 по 30 октября.

«Сегодня на селекторном совещании с руководителями управлений, отделов образования горсоветов и райгосадминистраций, ОТГ и военно-гражданских администраций мы отработали этот вопрос», – сказала Татьяна Сидашева.

Осенние каникулы будут проходить:

с 15 по 30 октября – для 268 учреждений общего среднего образования, где обучаются 104 818 детей, в городах: Краматорск, Мариуполь, Мирноград, Покровск, Селидово, Торецк, а также в Волновахском, Марьинском, Никольском, Александровском районах, Андреевской, Угледарской, Лиманской и Александровской ОТГ;.

с 19 октября по 30 октября – на каникулы уходят 140 школ, 33 534 учащихся. Это школы в городах: Доброполье, Дружковка, Константиновка, Новогродовка, а также в Великоновоселковском, Добропольском, Мангушском, Покровском, Славянском районах, Ильиновской, Соледарской, Черкасской, Северской и Звановской ОТГ.

«Вместе с тем, анализируя состояние дел по своей административно-территориальной единице, дистанционное обучение все-таки начнется с 15 октября и до начала запланированных каникул по 42 учреждениям, это 19 267 учащихся в Константиновке, Славянске, Николаевской и Звановской ОТГ, а также учащиеся Авдеевки, Бахмутского района, Константиновского района и Бахмутской ОТГ», – добавила Татьяна Сидашева.

По ее словам, с руководителями учреждений профессионально-технического, предвысшего и высшего образования отработан вопрос в рамках рекомендаций Минобразования и науки о том, что с 15 октября по 15 ноября у них начинается дистанционное обучение. Это охватывает 38 учреждений профессионально-технического образования, где обучаются 9 330 учащихся, и почти 37 тысяч учащихся и студентов учреждений предвысшего и высшего образования.

Директор департамента отметила, что студентам предложат выехать из общежитий, но это не будет принудительно.