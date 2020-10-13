Пять причин: Когда ПФУ может приостановить или забрать пенсию

Украинцам могут приостановить выплаты пенсии, или забрать пенсию могут по целому ряду причин. Среди них: обнаруженная ошибка в документах, выезд за границу, или если деньги не получал несколько месяцев подряд. Об этом рассказал юрист Александр Плахотник, передает «Обозреватель».

«В законе есть установленный исчерпывающий перечень причин. Если вам отказывают начислять пенсию после письменного обращения в Пенсионный фонд, нужно в первую очередь получить письменный ответ, затем обратиться в Фонд с возражением. Если не будет реакции, то можно обращаться в суд», – рассказывает юрист.

Он перечислил случаи, когда могут отказать в пенсии или приостановить выплаты.

Первое – если человек свои выплаты получили по поддельным документам. Еще несколько лет назад Министерство финансов начало процедуру проверки всех получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров. Кроме того, подобную верификацию регулярно проводит и Пенсионный фонд. Правда, нарушителей, как оказалось, не так уж и много.

Второе – если есть ошибка в фамилии. «Старый стаж», который вы заработали еще до введения электронного учета (т.е. до 2000 года), можно подтвердить только с помощью трудовой книжки. И если в записи есть ошибка, например, в имени или фамилии, Пенсионный фонд может такой стаж не засчитать. В результате если не будет хватать стажа для выхода на пенсию из-за такой ошибки, придется работать до 63 или даже 65 лет.

Третье – если пенсионер живет за границей. «Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины», – говорится в законе.

Пересечения границы фиксируются Государственной миграционной службой. В случае, если украинец отсутствовал в стране длительное время, пенсию на этот период могут приостановить. Причем, не факт, что сразу после возвращения выплату возобновят. Для этого придется обращаться с заявлением в Пенсионный фонд.

Четвертое – если не получал (не снимал с банковской карты, не расплачивался ею) пенсию 6 месяцев подряд. Также законом предусмотрено: если пенсионер не получает свою выплату как минимум полгода, это может стать основанием приостановить ее.

Пятое – если пенсионер – переселенец и изменил место жительства. «Если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживание не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца», – пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области. К слову, в действующем законе место проживания пенсионера не ограничивается, однако учитывая сложившиеся обстоятельства, чиновники прекращают выплаты пенсий, основываясь на собственных постановлениях.