Есть потенциал больниц: На Донетчине пока не планируют разворачивать мобильные госпитали

В Донецкой области пока не планируют разворачивать мобильные госпитали для больных COVID-19. Об этом сегодня, 13 октября, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, в области еще есть потенциал среди стационарных больниц. Разворачивать мобильные госпитали в неприспособленных помещениях пока не является целесообразным.

«Насколько всем известно, было принято решение о создании в Краматорске COVID-центра, такой же центр создан в Мариуполе на базе 9-й больницы. Если будет необходимость, будем и далее рассматривать возможности, но пока это только больницы, будем их использовать», – сказал Педенко.

Он отметил, что в холодное время года обустроить мобильные госпитали будет очень затратно.

«Идет зима, я не понимаю, как на стадионах их можно разворачивать. Это дополнительное финансирование – и на приобретение коек, и обогревательных приборов... Пока до этого мы не дошли», – резюмировал представитель облздрава.