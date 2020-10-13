Адаптивный карантин в Украине продлят до конца года, – Шмыгаль

Адаптивный карантин в Украине будет продлен до конца года. При этом в модель карантина вводятся новые правила. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 13 октября, в ходе заседания правительства, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что это наиболее эффективный механизм предупреждения распространения коронавируса, который действует во всем мире.

«Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев. И пока еще это наиболее действенный механизм от распространения коронавируса не только в Украине, но и в мире», – сказал Шмыгаль.

По его словам, в мире продолжают бить рекорды и усиливать карантинные меры. В Украине власти продолжают действовать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В модели адаптивного карантина будут нововведения, в частности изменятся правила относительно разрешенного количества людей в массовых собраниях, концертах. Так, в «зеленой зоне» разрешат участвовать не более 50 человек с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, в «желтой зоне» – до 30 человек, в «оранжевой зоне» – до 20 человек. Требования по социальному дистанцированию и маскам остаются обязательными на территории всей страны.

При этом в регионах с определенными ограничениями разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей. Кроме международных соревнований, которые проводятся по отдельному разрешению Минздрава.