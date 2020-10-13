Более четверти населения Украины живет за чертой бедности, – омбудсмен

Более четверти населения Украины живет за чертой бедности. И около 80% украинских пенсионеров получают пенсию ниже или на уровне границы гуманитарной бедности. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова на Социальном форуме Совета ООН по правам человека, который ежегодно проводится в Женеве.

«Во время выступления сообщила, что результаты осуществляемого мной мониторинга свидетельствуют: более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности. Прожиточный минимум в Украине составляет около 75 долл. на одного человека в месяц. Минимальная заработная плата украинцев – 176 долл.», – отметила омбудсмен по завершению форума.

Она также заметила, что при увеличении уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление как «бедность работающих». По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает двух и более местах.

Кроме того, в Украине на 24% выросла задолженность по выплате заработной платы и сейчас составляет 200 млн долл.

Денисова подчеркнула, что неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. «Пенсию в размере ниже или на уровне пределы монетарной бедности получают около 80% наших пенсионеров», – сказала она.

Проблема бедности усилилась в условиях пандемии COVID-19 ростом уровня нищеты и безработицы, отсутствием надлежащего социального обеспечения лиц с инвалидностью и малообеспеченных граждан, ограничением доступа к дистанционному онлайн-обучению большинства детей из малообеспеченных семей.