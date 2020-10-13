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Кому и сколько: Кабмин выделил 185 миллионов пострадавшим от пожаров на Луганщине

13.10.20 18:11
Последствия пожаров на Луганщине / Фото из открытых источников
Последствия пожаров на Луганщине / Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины сегодня, 13 октября, на своем заседании выделил из резервного фонда госбюджета 185 040 000 гривен пострадавшим в результате последней масштабного пожара в Луганской области. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Из выделенной суммы семьи погибших получат денежную помощь в размере 200 тыс. грн на каждого погибшего члена семьи.

Также предусмотрены выплаты пострадавшим, которые получили травмы:

  • 50 тыс. грн – при тяжелых травмах;
  • 30 тыс. грн – при травмах средней тяжести;
  • 20 тыс. грн – при травмах легкой тяжести.

Кроме этого, денежную помощь получит люди, у которых пожарами повреждено или разрушено жилье:

  • при полностью разрушенном жилье – 300 тыс. грн на семью;
  • дома, которые подлежат капитальному ремонту – 50 тыс. грн на семью.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, в результате которых погибли 11 человек, еще 19 получили травмы. Уничтожено почти 30 тыс. гектаров леса. Уничтожено или повреждено почти 500 жилых домов и более 1800 хозпостроек.

Это уже не первый пожар на Луганщине за последние месяцы. Так, лесные пожары были в начале июля, и Кабмин 22 июля выделял из резервного фонда 54,7 млн грн для компенсации убытков пострадавшим. По итогам пожаров, произошедших в конце июля, Кабмин выделил 32,6 млн грн.

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