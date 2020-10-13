Немного взрывчатки и дистанционный взрыватель: На Луганщине в лесу нашли устройства для разжигания пожаров (Фото)

В Новоайдарском районе Луганской области местные жители обнаружили в лесу устройства для дистанционного поджигания, сообщает ТРК «Донбасс Онлайн» на своей странице в Facebook.

«Бумажный пакет, в нем немного взрывчатки и дистанционный взрыватель. От пакета натянута пропитанная горючим веревка к другим соснам», – рассказали очевидцы, которые запечатлели находку.

Фотография сделана вблизи поселка Гречишкино Новоайдарского района.

О найденных устройствах сообщат следствию, которое ведется по фактам масштабных пожаров на Луганщине.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений. Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. 5 октября КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом, и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.