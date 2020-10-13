Краматорск и Славянск не трогали: Как на Донбассе объединили управления Пенсионного фонда (Список)

В Донецкой и Луганской областях переподчинили некоторые территориальные органы Пенсионного фонда Украины – их присоединили к главным управлениям ПФУ в этих областях, передают «Донецкие новости».

Об этом говорится в Постановлении Кабинета министров Украины № 925 «Некоторые вопросы функционирования органов Пенсионного фонда Украины», которое было принято 9 октября.

В документе указано, что Кабмин также отменил свое решение об образовании Краматорского объединенного управления ПФУ, в котором должны были объединить управления ПФУ Краматорска и Славянска. Теперь возвращаются прежние ведомства:

управление Пенсионного фонда Украины в городе Краматорске;

Славянское объединенное управление Пенсионного фонда Украины.

Таким образом, на сегодняшний день на Донбассе определены следующие территориальные органы ПФУ:

– в Донецкой области – Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, которому подчиняются:

Бахмутско-Лиманское объединенное управление ПФУ;

Великоновоселковское объединенное управление ПФУ;

Волновахское объединенное управление ПФУ;

Добропольское объединенное управление ПФУ;

Константиновско-Дружковское объединенное управление ПФУ;

Мангушское объединенное управление ПФУ;

Мариупольское объединенное управление ПФУ;

Покровское объединенное управление ПФУ;

Селидовское объединенное управление ПФУ;

Славянское объединенное управление ПФУ;

Торецкое объединенное управление ПФУ;

Ясиноватское объединенное управление ПФУ;

управление ПФУ в городе Дебальцево;

управление ПФУ в городе Краматорске.

– в Луганской области – Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области, которому подчиняются: