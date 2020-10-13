Краматорск и Славянск не трогали: Как на Донбассе объединили управления Пенсионного фонда (Список)

В Донецкой и Луганской областях переподчинили некоторые территориальные органы Пенсионного фонда Украины – их присоединили к главным управлениям ПФУ в этих областях, передают «Донецкие новости».
Об этом говорится в Постановлении Кабинета министров Украины № 925 «Некоторые вопросы функционирования органов Пенсионного фонда Украины», которое было принято 9 октября.
В документе указано, что Кабмин также отменил свое решение об образовании Краматорского объединенного управления ПФУ, в котором должны были объединить управления ПФУ Краматорска и Славянска. Теперь возвращаются прежние ведомства:
- управление Пенсионного фонда Украины в городе Краматорске;
- Славянское объединенное управление Пенсионного фонда Украины.
Таким образом, на сегодняшний день на Донбассе определены следующие территориальные органы ПФУ:
– в Донецкой области – Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, которому подчиняются:
- Бахмутско-Лиманское объединенное управление ПФУ;
- Великоновоселковское объединенное управление ПФУ;
- Волновахское объединенное управление ПФУ;
- Добропольское объединенное управление ПФУ;
- Константиновско-Дружковское объединенное управление ПФУ;
- Мангушское объединенное управление ПФУ;
- Мариупольское объединенное управление ПФУ;
- Покровское объединенное управление ПФУ;
- Селидовское объединенное управление ПФУ;
- Славянское объединенное управление ПФУ;
- Торецкое объединенное управление ПФУ;
- Ясиноватское объединенное управление ПФУ;
- управление ПФУ в городе Дебальцево;
- управление ПФУ в городе Краматорске.
– в Луганской области – Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области, которому подчиняются:
- Беловодское объединенное управление ПФУ;
- Белокуракинское объединенное управление ПФУ;
- Марковское объединенное управление ПФУ;
- Рубежанское объединенное управление ПФУ;
- Старобельское объединенное управление ПФУ;
- управление ПФУ в городе Лисичанске;
- управление ПФУ в городе Северодонецке;
- управление ПФУ в Попаснянском районе;
- управление ПФУ в Станично-Луганском районе.