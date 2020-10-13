RU
Все новости

Краматорск и Славянск не трогали: Как на Донбассе объединили управления Пенсионного фонда (Список)

13.10.20 18:42

В Донецкой и Луганской областях переподчинили некоторые территориальные органы Пенсионного фонда Украины – их присоединили к главным управлениям ПФУ в этих областях, передают «Донецкие новости».

Об этом говорится в Постановлении Кабинета министров Украины № 925 «Некоторые вопросы функционирования органов Пенсионного фонда Украины», которое было принято 9 октября.

В документе указано, что Кабмин также отменил свое решение об образовании Краматорского объединенного управления ПФУ, в котором должны были объединить управления ПФУ Краматорска и Славянска. Теперь возвращаются прежние ведомства:

  • управление Пенсионного фонда Украины в городе Краматорске;
  • Славянское объединенное управление Пенсионного фонда Украины.

Таким образом, на сегодняшний день на Донбассе определены следующие территориальные органы ПФУ:

– в Донецкой области – Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, которому подчиняются:

  • Бахмутско-Лиманское объединенное управление ПФУ;
  • Великоновоселковское объединенное управление ПФУ;
  • Волновахское объединенное управление ПФУ;
  • Добропольское объединенное управление ПФУ;
  • Константиновско-Дружковское объединенное управление ПФУ;
  • Мангушское объединенное управление ПФУ;
  • Мариупольское объединенное управление ПФУ;
  • Покровское объединенное управление ПФУ;
  • Селидовское объединенное управление ПФУ;
  • Славянское объединенное управление ПФУ;
  • Торецкое объединенное управление ПФУ;
  • Ясиноватское объединенное управление ПФУ;
  • управление ПФУ в городе Дебальцево;
  • управление ПФУ в городе Краматорске.

в Луганской области – Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области, которому подчиняются:

  • Беловодское объединенное управление ПФУ;
  • Белокуракинское объединенное управление ПФУ;
  • Марковское объединенное управление ПФУ;
  • Рубежанское объединенное управление ПФУ;
  • Старобельское объединенное управление ПФУ;
  • управление ПФУ в городе Лисичанске;
  • управление ПФУ в городе Северодонецке;
  • управление ПФУ в Попаснянском районе;
  • управление ПФУ в Станично-Луганском районе.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк