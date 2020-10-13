Семь из восьми пересекающих КПВВ со стороны «ЛНР» заражены коронавирусом, – Гайдай

В Луганской области усиливают карантинные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Когда началась эта история с распространением COVID-19, мы приняли жесткие карантинные ограничения. Беспрецедентные, таких в Украине не было. И это дало положительный результат, мы были лучшими в Украине по количеству инфицированных, то есть их было мало. Но когда ввели так называемое "цветное зонирование", мы автоматически из-за благоприятной ситуации с COVID-19 попали в "зеленую" зону, и были сняты карантинные ограничения. Сейчас мы в "оранжевой" зоне и уже приближаемся к "красной". Почему-то люди расслабились и считают, что их это не касается, думают, что не заболеют, но многие ошибались и на собственном опыте знают, что COVID – это реальная угроза жизни», – рассказал Гайдай.

По его словам, в ближайшее время будут усилены карантинные мероприятия на территории Луганщины.

«Кафе, бары, рестораны будут работать, но до 22:00. Все клубы, дискотеки будем закрывать на определенное время. В течение двух суток будем предупреждать о возможном временном закрытии КПВВ. Потому что статистика говорит о следующем: 8 человек заходят – 7 из них положительных [на COVID-19]», – отметил глава ОГА.

Он также сообщил о том, что в районах области есть возможная проблема с обеспечением больных кислородом.

«Я уже знаю об этом, потому что кислород используется не только для больных COVID-19, но и ежедневно в реанимациях, при проведении операций», – добавил Гайдай.

Глава ОГА рассказал, что в ближайшее время будет восстановлена лицензия Северодонецкого химзавода «Азот» на производство кислорода.

Он предупредил о проверках перевозчиков на предмет соблюдения масочного режима на транспорте. Также в области не будут проводиться массовые мероприятия.