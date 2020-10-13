В «ДНР» могут перенести начало отопительного сезона

В «ДНР» отопительный сезон может начаться позже из-за теплой погоды. Об этом сегодня, 13 октября, заявил «министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР» Сергей Наумец, сообщают местные интернет-ресурсы.

Обычно отопительный сезон начинался с 15 октября.

«Согласно гидрометцентру до конца недели сохранится теплая погода, что позволяет начать отопительный сезон на несколько дней позже», – сказал Наумец.

Он уверяет, что «государственным концерном "Донбассгаз"» разработан и согласован с «минстроем» график запуска котельных, согласно которому в течение 43 часов планируется обеспечить работу всех котельных.