Из года в год: Правительство выделяет на субсидии все меньше денег

Правительство с каждым годом выделяет все меньше денег на субсидии для населения.

Так, в госбюджете 2019 года на эти цели закладывали более 55 млрд грн, в 2020-м – 48 млрд грн, а на 2021 год запланировано 36,6 млрд грн.

«Субсидии на жилищно-коммунальные услуги сохранятся. В следующем году на них запланировано 36,6 млрд грн. И получат их именно те категории граждан, которые больше всего в них нуждаются. Те, у кого совокупный семейный доход не позволяет им безболезненно оплачивать услуги ЖКХ», – сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он отметил, что для каждой семьи производится специальный расчет субсидии, в котором учитывается совокупный семейный доход, площадь помещений жилья и пр.

Марченко заверил, что на этот отопительный сезон принципы предоставления субсидий остаются прежними.

Но он прогнозирует, что получателей такой помощи станет меньше. «Потому что увеличится уровень минимальной заработной платы (с 1 сентября – 5000 грн, с 1 января – 6000 грн, – ред.). И часть граждан уже не будут иметь потребность в субсидиях, они смогут самостоятельно платить», – считает министр финансов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Перша Шпальта»