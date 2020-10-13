В «ДНР» рассказали о состоянии детей, которые подорвались на гранате в Макеевке

В «ДНР» один из подростков, раненных из-за взрыва гранаты в Макеевке, находится в удовлетворительном состоянии, второй – средней тяжести. Об этом рассказал их лечащий врач Алексей Журавлев, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Шестого октября к нам поступили двое подростков. Из них более "тяжелый" – 15-летний Олег. У него травма глаза: проникающее ранение правого глаза с наличием инородного тела в глазу и левого – инородное тело под конъюнктивой. Сейчас левым глазом он видит плохо, а правым не видит вообще. Также у ребенка множественные осколочные ранения конечностей и туловища, но они не проникающие в полость тела. Он, очевидно, находился ближе к эпицентру взрыва», – сказал Журавлев.

По его словам, второй мальчик – Георгий, возрастом 16 лет, поступил с множественными осколочными ранениями средней трети правого бедра, предплечья и головы.

«На сегодня его состояние удовлетворительное, планирую его завтра выписывать. Олега только сегодня перевели из реанимации в хирургию, он в состоянии средней тяжести. Кроме прочего у него развилась контузионная пневмония, возникшая из-за взрывной волны. После стабилизации его состояния, завтра-послезавтра будем переводить его в республиканский травматологический центр в глазное отделение, где он будет получать дальнейшее лечение», – добавил врач.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Макеевки двое несовершеннолетних получили травмы в результате взрыва ручной гранаты. Подростки нашли предмет, визуально похожий на гранату, решили, что это муляж и привели боеприпас в действие.